Якими будуть графіки відключень світла 27 листопада: деталі від "Укренерго"

В Україні завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Українців закликали користуватися електроприладами економно в періоди, коли є електропостачання.

За даними компанії, через наслідки російських масованих атак на об'єкти енергетики в країні 27 листопада діятимуть такі обмеження:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти з вересня регулярно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції.

На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.

При цьому сьогодні, 28 листопада, після чергових російських ударів енергетики запровадили аварійні відключення у трьох регіонах - Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Це сталося після того, як окупанти вночі атакували Україну майже сотнею дронів і балістичними ракетами "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити 72 безпілотники. Також було зафіксовано влучання ракет і 10 ударних дронів на 10 локаціях.

Варто зауважити, що в інших регіонах країни продовжують діяти графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.