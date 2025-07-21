З ким зіграє "Динамо", якщо пройде "Хамрун Спартанс": результат жеребкування ЛЧ

Київське "Динамо" отримало інформацію про можливого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, якщо успішно подолає мальтійський "Хамрун Спартанс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати офіційної церемонії жеребкування, що відбулося сьогодні, 21 липня, у Ньоні.
За результатами жеребкування, у разі проходження "Хамрун Спартанс", український гранд зіграє з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) / "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль). Ці клуби зустрічаються між собою тоді ж, коли гратимуть українці з мальтійцями.
Нагадаємо, що перший поєдинок другого раунду кваліфікації кияни проведуть 22 липня на Мальті. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.
А матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні, де динамівці проводять домашні єврокубкові матчі. Повторний поєдинок стартує - о 21:00.
Варто зазначити, що у разі несподіваної поразки в дуелі з "Хамрун Спартанс" у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ, "Динамо" не вилетить з єврокубків, а потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Це мінімальна "страховка" для українського клубу на євроарені.
Однак українська команда все ж має вищий шанс пройти до наступного раунду ЛЧ, про що ми писали у матеріалі "Як Україна грала з Мальтою в єврокубках".
Шлях чемпіонів:
Шлях ліги:
Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановано на 5/6 та 12 серпня. Точні дати та час початку зустрічей будуть офіційно підтверджені до 25 липня.
Переможці цих пар вийдуть до плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де боротимуться за путівку до групового етапу найпрестижнішого єврокубка.
Команди, які поступляться на цьому етапі, не припинять свій єврокубковий шлях, а продовжать виступ у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи. Це дає колективам "другий шанс" поборотися за груповий етап іншого важливого єврокубка.
Раніше ми писали, що "Динамо" подало заявку на Лігу чемпіонів.
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