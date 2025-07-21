С кем сыграет "Динамо", если пройдет "Хамрун Спартанс": результат жеребьевки ЛЧ

Киевское "Динамо" получило информацию о возможном сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, если успешно преодолеет мальтийский "Хамрун Спартанс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты официальной церемонии жеребьевки, состоявшейся сегодня, 21 июля, в Ньоне.
По результатам жеребьевки, в случае прохождения "Хамрун Спартанс", украинский гранд сыграет с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Эти клубы встречаются между собой тогда же, когда будут играть украинцы с мальтийцами.
Напомним, что первый поединок второго раунда квалификации киевляне проведут 22 июля на Мальте. Он начнется в 19:00 по киевскому времени.
А ответный матч состоится 29 июля в Люблине, где динамовцы проводят домашние еврокубковые матчи. Повторный поединок стартует - в 21:00.
Стоит отметить, что в случае неожиданного поражения в дуэли с "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде ЛЧ, "Динамо" не вылетит из еврокубков, а попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Это минимальная "страховка" для украинского клуба на евроарене.
Однако украинская команда все же имеет более высокий шанс пройти в следующий раунд ЛЧ, о чем мы писали в материале "Как Украина играла с Мальтой в еврокубках".
Путь чемпионов:
Путь лиги:
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 5/6 и 12 августа. Точные даты и время начала встреч будут официально подтверждены до 25 июля.
Победители этих пар выйдут в плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, где будут бороться за путевку в групповой этап самого престижного еврокубка.
Команды, которые уступят на этом этапе, не прекратят свой еврокубковый путь, а продолжат выступление в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Это дает коллективам "второй шанс" побороться за групповой этап другого важного еврокубка.
Ранее мы писали, что "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов.
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