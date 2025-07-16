"Динамо" - "Хамрун Спартанс": як Україна грала з Мальтою в єврокубках

Київське "Динамо" готується до старту в кваліфікації Лізі Чемпіонів, де суперником столичного гранда буде мальтійський "Хамрун Спартанс", який сенсаційно вибив литовський "Жальгіріс" у 1-му кваліфікаційному раунді турніру. Цей матч стане черговою сторінкою в історії протистоянь українських та мальтійських клубів у єврокубках. Загалом, статистика на боці України.

РБК-Україна розповідає, як клуби з України грали з командами Мальти у єврокубкових турнірах.

Історія протистоянь: коли українські клуби не залишали шансів Мальті

Українські команди традиційно демонструють впевнену гру проти суперників з Мальти. За шість попередніх зустрічей у європейських клубних турнірах, наші представники здобули п'ять перемог, і лише один матч завершився внічию.

Першими українцями, хто змагався з мальтійськими клубами в єврокубках, стали футболісти одеського "Чорноморця".

У сезоні 1995/96, в рамках попереднього раунду Кубка УЄФА, вони без проблем пройшли "Гіберніанс". У виїзному матчі "моряки" перемогли з розгромним рахунком 5:2. Тоді голами відзначилися Тимерлан Гусейнов, Андрій Гашкін, Василь Кардаш і двічі Володимир Мусолітін.

У матчі-відповіді в Одесі "Чорноморець" довершив справу, обігравши суперника 2:0 - голи забили Олександр Козакевич і знову Володимир Мусолітін. Загальний рахунок протистояння 7:2 став переконливим доказом різниці у класі між командами.

Цю тенденцію продовжив донецький "Шахтар", який зустрівся з іншим представником Мальти - "Біркіркарою" - у відбірковому раунді Кубка УЄФА сезону 1998/99.

У першому матчі в Донецьку "гірники" здобули перемогу 2:1. Голи тоді забили Юрій Селезньов і Валерій Кривенцов (з пенальті).

"Шахтар" - "Біркіркара" (фрагмент офіційної програми матчу)

У матчі на Національному стадіоні в Біркіркарі, на очах у 10 тисяч вболівальників місцевого клубу "Шахтар" був ще переконливішим - 4:0. У воротах суперника відзначилися знову Селезньов і Кривенцов, а також Сергій Ковальов, який оформив дубль.

Загальний рахунок 6:1 - чергова безапеляційна перемога українського клубу в протистоянні з мальтійським опонентом.

У 2002 році в історію українсько-мальтійських клубних зустрічей увійшов і запорізький "Металург". Команда, яка в рамках кваліфікації Кубка УЄФА-2002/03 приймала "Біркіркару" у Дніпропетровську на стадіоні "Метеор", розпочала двоматчеве протистояння з перемоги 3:0. Тоді голами відзначилися Армен Акопян, Валентін Ілієв та Александар Брджанин.

"Металург" З - "Біркіркара" (фрагмент офіційної програми матчу)

Матч-відповідь у Мальті завершився без забитих м’ячів - 0:0. Це була єдина нічия між українськими й мальтійськими клубами в історії, яка, однак, не змінила загальної картини - впевнена перемога українців за сумою двох зустрічей.

"Біркіркара" - "Металург" З (фрагмент офіційної програми матчу)

Що це означає для "Динамо"

Нинішній суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів представляє ту ж мальтійську футбольну школу. Статистика попередніх протистоянь чітко показує, що українські клуби домінують над мальтійськими і на класі, і на результаті.

З огляду на це, київське "Динамо" має всі шанси не просто пройти далі, а й зробити це переконливо, продовживши низку безпрограшних результатів України у таких парах.

Коли і де "Динамо" гратиме з "Хамрун Спартанс"

Майбутнє протистояння киян з 11-разовими чемпіонами Мальти відбудеться у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Перший матч киян на виїзді відбудеться 22 липня на стадіоні "Віктор Тедеско" у Мальті. Початок о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом. Нагадаємо, що "біло-сині" проводитимуть свої домашні єврокубкові матчі сезону-2025/26 саме у цьому польському місті. Вони гратимуть на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує понад 15 тисяч глядачів.

"Динамо" (якщо кияни пройдуть "Хамрун Спартанс") дізнається свого суперника у наступному раунді Ліги чемпіонів вже 21 липня.

Саме цього дня відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Матчі цієї стадії заплановані на 5-6 серпня (перші матчі) та 12-13 серпня (матчі-відповіді).