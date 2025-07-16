ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" - "Хамрун Спартанс": як Україна грала з Мальтою в єврокубках

Середа 16 липня 2025 12:49
UA EN RU
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": як Україна грала з Мальтою в єврокубках Фото: Футболісти запорізького "Металурга" святкують гол у ворота мальтійської "Біркіркари" в Кубку УЄФА-2002/03 (facebook.com/thefootzp)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" готується до старту в кваліфікації Лізі Чемпіонів, де суперником столичного гранда буде мальтійський "Хамрун Спартанс", який сенсаційно вибив литовський "Жальгіріс" у 1-му кваліфікаційному раунді турніру. Цей матч стане черговою сторінкою в історії протистоянь українських та мальтійських клубів у єврокубках. Загалом, статистика на боці України.

РБК-Україна розповідає, як клуби з України грали з командами Мальти у єврокубкових турнірах.

Історія протистоянь: коли українські клуби не залишали шансів Мальті

Українські команди традиційно демонструють впевнену гру проти суперників з Мальти. За шість попередніх зустрічей у європейських клубних турнірах, наші представники здобули п'ять перемог, і лише один матч завершився внічию.

Першими українцями, хто змагався з мальтійськими клубами в єврокубках, стали футболісти одеського "Чорноморця".

У сезоні 1995/96, в рамках попереднього раунду Кубка УЄФА, вони без проблем пройшли "Гіберніанс". У виїзному матчі "моряки" перемогли з розгромним рахунком 5:2. Тоді голами відзначилися Тимерлан Гусейнов, Андрій Гашкін, Василь Кардаш і двічі Володимир Мусолітін.

У матчі-відповіді в Одесі "Чорноморець" довершив справу, обігравши суперника 2:0 - голи забили Олександр Козакевич і знову Володимир Мусолітін. Загальний рахунок протистояння 7:2 став переконливим доказом різниці у класі між командами.

Цю тенденцію продовжив донецький "Шахтар", який зустрівся з іншим представником Мальти - "Біркіркарою" - у відбірковому раунді Кубка УЄФА сезону 1998/99.

У першому матчі в Донецьку "гірники" здобули перемогу 2:1. Голи тоді забили Юрій Селезньов і Валерій Кривенцов (з пенальті).

&quot;Динамо&quot; - &quot;Хамрун Спартанс&quot;: як Україна грала з Мальтою в єврокубках

"Шахтар" - "Біркіркара" (фрагмент офіційної програми матчу)

У матчі на Національному стадіоні в Біркіркарі, на очах у 10 тисяч вболівальників місцевого клубу "Шахтар" був ще переконливішим - 4:0. У воротах суперника відзначилися знову Селезньов і Кривенцов, а також Сергій Ковальов, який оформив дубль.

Загальний рахунок 6:1 - чергова безапеляційна перемога українського клубу в протистоянні з мальтійським опонентом.

У 2002 році в історію українсько-мальтійських клубних зустрічей увійшов і запорізький "Металург". Команда, яка в рамках кваліфікації Кубка УЄФА-2002/03 приймала "Біркіркару" у Дніпропетровську на стадіоні "Метеор", розпочала двоматчеве протистояння з перемоги 3:0. Тоді голами відзначилися Армен Акопян, Валентін Ілієв та Александар Брджанин.

&quot;Динамо&quot; - &quot;Хамрун Спартанс&quot;: як Україна грала з Мальтою в єврокубках

"Металург" З - "Біркіркара" (фрагмент офіційної програми матчу)

Матч-відповідь у Мальті завершився без забитих м’ячів - 0:0. Це була єдина нічия між українськими й мальтійськими клубами в історії, яка, однак, не змінила загальної картини - впевнена перемога українців за сумою двох зустрічей.

&quot;Динамо&quot; - &quot;Хамрун Спартанс&quot;: як Україна грала з Мальтою в єврокубках

"Біркіркара" - "Металург" З (фрагмент офіційної програми матчу)

Що це означає для "Динамо"

Нинішній суперник "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів представляє ту ж мальтійську футбольну школу. Статистика попередніх протистоянь чітко показує, що українські клуби домінують над мальтійськими і на класі, і на результаті.

З огляду на це, київське "Динамо" має всі шанси не просто пройти далі, а й зробити це переконливо, продовживши низку безпрограшних результатів України у таких парах.

Коли і де "Динамо" гратиме з "Хамрун Спартанс"

Майбутнє протистояння киян з 11-разовими чемпіонами Мальти відбудеться у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Перший матч киян на виїзді відбудеться 22 липня на стадіоні "Віктор Тедеско" у Мальті. Початок о 19:00 за київським часом.

Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом. Нагадаємо, що "біло-сині" проводитимуть свої домашні єврокубкові матчі сезону-2025/26 саме у цьому польському місті. Вони гратимуть на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує понад 15 тисяч глядачів.

"Динамо" (якщо кияни пройдуть "Хамрун Спартанс") дізнається свого суперника у наступному раунді Ліги чемпіонів вже 21 липня.

Саме цього дня відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Матчі цієї стадії заплановані на 5-6 серпня (перші матчі) та 12-13 серпня (матчі-відповіді).

Раніше представили повний розклад Ліги чемпіонів-2025/26 з ключовими датами – від кваліфікації до фіналу.

Також читайте про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо Шахтар Металлург
Новини
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко