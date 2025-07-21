С кем сыграет "Динамо", если пройдет "Хамрун Спартанс": результат жеребьевки ЛЧ

Киевское "Динамо" получило информацию о возможном сопернике в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, если успешно преодолеет мальтийский "Хамрун Спартанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты официальной церемонии жеребьевки, состоявшейся сегодня, 21 июля, в Ньоне.

"Динамо" узнало потенциального соперника в Лиге чемпионов

По результатам жеребьевки, в случае прохождения "Хамрун Спартанс", украинский гранд сыграет с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль). Эти клубы встречаются между собой тогда же, когда будут играть украинцы с мальтийцами.

Напомним, что первый поединок второго раунда квалификации киевляне проведут 22 июля на Мальте. Он начнется в 19:00 по киевскому времени.

А ответный матч состоится 29 июля в Люблине, где динамовцы проводят домашние еврокубковые матчи. Повторный поединок стартует - в 21:00.

Стоит отметить, что в случае неожиданного поражения в дуэли с "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде ЛЧ, "Динамо" не вылетит из еврокубков, а попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Это минимальная "страховка" для украинского клуба на евроарене.

Однако украинская команда все же имеет более высокий шанс пройти в следующий раунд ЛЧ, о чем мы писали в материале "Как Украина играла с Мальтой в еврокубках".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/2026

Путь чемпионов:

РФШ (Латвия) / "Мальме" (Швеция) - "Копенгаген" (Дания) / "Дрита" (Косово)

КуПС (Финляндия) / "Кайрат" (Казахстан) - "Слован" (Братислава, Словакия) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Лех" (Польша) / "Брейдаблик" (Исландия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Црвена Звезда" (Сербия)

"Риека" (Хорватия) / "Лудогорец" (Болгария) - "Ноа" (Армения) / "Ференцварош" (Венгрия)

"Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Динамо" Киев (Украина) - "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Шкендия" (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) - "Шелбурн" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан).

Путь лиги:

"Бранн" (Норвегия) / "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) / "Панатинаикос" (Греция) - "Виктория Пльзень" (Чехия) / "Серветт" (Швейцария)

"Ницца" (Франция) - "Бенфика" (Португалия)

"Фейенорд" (Нидерланды) - "Фенербахче" (Турция).

Когда состоятся матчи

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 5/6 и 12 августа. Точные даты и время начала встреч будут официально подтверждены до 25 июля.

Победители этих пар выйдут в плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, где будут бороться за путевку в групповой этап самого престижного еврокубка.

Команды, которые уступят на этом этапе, не прекратят свой еврокубковый путь, а продолжат выступление в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Это дает коллективам "второй шанс" побороться за групповой этап другого важного еврокубка.