Відключень може стати більше: яка ситуація зі світлом у Миколаївській області

Четвер 22 січня 2026 13:58
UA EN RU
Відключень може стати більше: яка ситуація зі світлом у Миколаївській області Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Миколаївській області ситуація з електропостачанням залишається критичною, а жителів просять готуватися до найгіршого сценарію - до двох годин світла на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

Що відбувається з електрикою

За словами Кіма, регіон отримав команду на відключення 10 черг за графіками аварійних відключень, які накладаються на планові обмеження. Причина - перевантаження мереж та проблеми з транзитом електроенергії із західних регіонів України на схід, зокрема імпортованої.

"Не вся область в блекауті, як написали, але світла дуже мало. Це повʼязано з проблемою транзиту - навантажені мережі, в тому числі для імпортованої електроенергії. Тому обленерго отримали команду на серйозні відключення", - пояснив він.

Наразі у місті та області електроенергію подають у середньому по чотири години на добу. Водночас очільник ОВА закликав готуватися до погіршення.

"Я вважаю, що треба готуватись до гіршого сценарію - дві години світла на добу", - наголосив Кім.

Ситуація з теплом і водою

Голова ОВА запевнив, що напруга в мережах є, однак у деяких районах її недостатньо для роботи насосів. Через це на котельнях доводиться запускати резервні генератори.

"Загальна картинка така: тепло в Миколаєві є, воду подаємо. Але з перебоями, бо частина систем привʼязана до графіків відключень", - сказав він.

Проблеми також виникають у будинках із приватними котельнями та свердловинами, які забезпечують водою окремі ОСББ.

Допомога Києву і підготовка до евакуації

Крім того, Миколаївщина планує відправляти до Києва ремонтні бригади та резервні генератори, адже ситуація зі світлом і теплом у столиці складніша. Область також готується до можливого прийому евакуйованих з інших регіонів - опрацьовуються питання розміщення людей та організації гарячого харчування.

"Не час жалітися. Потрібно обʼєднуватися і допомагати одне одному. Ми не в найгіршій ситуації, але ми - єдині з усією Україною", - підсумував Віталій Кім.

Водночас напередодні віцемер Миколаєва Віталій Луков заявляв, що наразі у місті немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.

Раніше РБК-Україна розповідало, які графіки відключення електроенергії діють в Україні у четвер, 22 січня. Так, у низці регіонів світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення, які вже діють у восьми областях.

Також ми писали про наслідки нічної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України. Знеструмлення внаслідок обстрілів зафіксовані в Одеській, Харківській та Запорізькій областях, складна ситуація з електро- і теплопостачанням зберігається у Києві та області.

