Кім розповів, скільки окупованих населених пунктів на Кінбурнській косі
Українським військовим залишилося деокупувати три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб повністю звільнити Миколаївську область від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"У нас там залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично вийшли з області, що воює", - сказав він.
Кім додав, що в Миколаївській області проводиться робота з відновлення деокупованих територій.
Нагадаємо, раніше Кім повідомляв, що українські бійці звільнили всю територію Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.
Військово-політичний експерт заявляв, що звільнення коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.
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