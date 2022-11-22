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Ким рассказал, сколько оккупированных населенных пунктов на Кинбурнской косе

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Николаевская область, Вторник 22 ноября 2022 10:44
Ким рассказал, сколько оккупированных населенных пунктов на Кинбурнской косе Фото: глава Николаевской ОВА Витали Ким (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским военные осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"У нас там осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из воюющей области", - сказал он.

Ким добавил, что в Николаевской области проводится работа по восстановлению деоккупированных территорий.

Напомним, ранее Ким сообщал, что украинские бойцы освободили всю территорию Николаевской области, кроме Кинбурнской косы.

Военно-политический эксперт заявлял, что освобождение косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

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Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким
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