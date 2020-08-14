ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра

КНДР, Пятница 14 августа 2020 07:24
Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)
Автор: Артур Родивилов

Новым главой правительства КНДР стал Ким Док Хун

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил новым премьер-министром республики заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хуна. Такое решение было принято на заседании политбюро.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Bloomberg.

Руководивший правительством с апреля 2019 года Ким Чжэ Рен получил должность в руководстве Трудовой партии.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Северная Корея столкнулась с наводнением, которое уничтожит сельскохозяйственные угодья и нанесет еще один удар по и без того нестабильной экономике.

Премьер рассматривается как управляющий менеджер, и назначение Ким Док Хуна на этот пост может снять с северокорейского лидера вину за любые трудности, связанные с неурожаем.

Док Хун также избран членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии. Ранее он возглавлял парламентский комитет по бюджету и был одним из заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи заявила, что Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против КНДР.

После этого Северная Корея заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КНДРКим Чен Ын
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь