Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Новым главой правительства КНДР стал Ким Док Хун

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил новым премьер-министром республики заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хуна. Такое решение было принято на заседании политбюро.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Bloomberg.

Руководивший правительством с апреля 2019 года Ким Чжэ Рен получил должность в руководстве Трудовой партии.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Северная Корея столкнулась с наводнением, которое уничтожит сельскохозяйственные угодья и нанесет еще один удар по и без того нестабильной экономике.

Премьер рассматривается как управляющий менеджер, и назначение Ким Док Хуна на этот пост может снять с северокорейского лидера вину за любые трудности, связанные с неурожаем.

Док Хун также избран членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии. Ранее он возглавлял парламентский комитет по бюджету и был одним из заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи заявила, что Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против КНДР.

После этого Северная Корея заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.