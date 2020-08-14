ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кім Чен Ин призначив нового прем'єр-міністра

КНДР, П'ятниця 14 серпня 2020 07:24
Кім Чен Ин призначив нового прем'єр-міністра
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)
Автор: Артур Родивилов

Новим главою уряду КНДР став Кім Док Хун

Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив новим прем'єр-міністром республіки заступника голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Док Хуна. Таке рішення було прийнято на засіданні політбюро.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї, передає Bloomberg.

Кім Чже Рен, який керував урядом з квітня 2019 року, отримав посаду в керівництві Трудової партії.

Наголошується, що таке рішення було зроблено у зв'язку з тим, що Північна Корея зіштовхнулася з повінню, яке знищить сільськогосподарські угіддя і завдасть ще одного удару по і без того нестабільній економіці.

Прем'єр розглядається як керівний менеджер, і призначення Кім Док Хуна на цю посаду може зняти з північнокорейського лідера провину за будь-які труднощі, пов'язані з неврожаєм.

Док Хун також обраний членом президії політбюро ЦК Трудової партії. Раніше він очолював парламентський комітет з бюджету і був одним із заступників голови ЦК Трудової партії Кореї.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі заявила, що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Пхеньян вважає, що США розцінюють діалог як інструмент для подолання внутрішньої кризи.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти КНДР.

Після цього Північна Корея заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КНДРКім Чен Ин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся