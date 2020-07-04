КНДР не видит необходимости в переговорах с США

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса

Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения. Пхеньян считает, что США расценивают диалог как инструмент для преодоления внутреннего кризиса.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США, сообщет Yonhap.

"Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса", - сказала она.

Чве Сон Хи отметила, что КНДР составила более детальный "стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США", не уточнив, о каких решениях идет речь.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп в октябре может провести еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в преддверии президентских выборов в США.

Напомним, первый саммит по ядерному разоружению между США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации и обеспечению постоянного мира в регионе.

Однако вторая встреча лидеров КНДР и США в Ханое 26-27 февраля 2019 года закончилась безрезультатно. Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Южной Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились о возобновлении переговоров.

Однако последующая встреча рабочих групп в октябре 2019 года в Стокгольме завершилась безрезультатно.

В начале 2020 года США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

После этого КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

В июне в МИД КНДР назвали безнадежными отношения США и Северной Кореи.

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Автор: Надежда Собенко