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США расширили санкции против Северной Кореи

Новости » В мире     14.01.2020 - 17:59
США расширили санкции против Северной Кореи
Фото: Минфин США (Getty Images)

Минфин США ввел ограничения в отношении двух компании КНДР

США расшили санкции против Северной Кореи (КНДР) введя ограничения в отношении двух северокорейских компаний из Пхеньяна и Пекина (Китай). Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Сообщается, что санкции введены против компаний Namgang Trading Corporation (Пхеньян) и Beijing Sukbakso (Пекин) за экспорт рабочей силы. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, действия компаний нарушают ранее введенные санкции со стороны ООН.

"В результате сегодняшних действий все имущество и интерес к имуществу этих объектов, находящихся в Соединенных Штатах или находящихся во владении или контроле США, должны быть заблокированы и переданы в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США). Правила OFAC запрещают любые сделки, совершаемые лицами США или в Соединенных Штатах (в том числе транзакции, осуществляемые через Соединенные Штаты), связанные с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или назначенных лиц", - говорится в заявлении Минфин США.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп планировал предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций. Таким образов в США планировали уговорить КНДР остановить производство высокообогащенного урана.

Также сообщалось, что КНДР отказались от переговоров с США относительно ядерного соглашения. Позже Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея больше не будет продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

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