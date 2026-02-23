Кім Чен Ина переобрали генсеком Трудової партії КНДР

Главу КНДР Кім Чен Ина було переобрано на посаду генерального секретаря Трудової партії Північної Кореї. Це сталося на 4-й день з'їзду партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У хвалебній доповіді Кім Чен Ин був відзначений за підвищення престижу країни, створення сприятливої міжнародної обстановки для революційної боротьби, а також за зміцнення збройних сил країни, що перетворилися на "елітну і потужну армію".
"(Під його керівництвом - ред.) радикально покращилася військова стримувальна здатність країни, в основі якої лежать ядерні сили", - пише Reuters з посиланням на держагентство KCNA.
Також інформаційне агентство додало, що на зборах було обрано членів Центрального комітету партії та ухвалено поправки до статуту партії. Однак подробиці змін невідомі.
Дев'ятий з'їзд партії відкрився в четвер. Зустріч відбувається зазвичай кожні п'ять років протягом кількох днів. Своєю чергою Південна Корея уважно за цим слідкує, очікуючи на будь-які нові напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.
Нагадаємо, наприкінці грудня напередодні з'їзду партії, під керівництвом глави КНДР Кім Чен Ина пройшли випробування зенітної ракети великої дальності.
У тому ж грудні він анонсував модернізацію оборонного сектора. Зокрема, КНДР має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних 5 років, що відображає стратегію зміцнення військового стримування і модернізації оборонної промисловості країни.
Також відзначимо ще один факт. Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин має намір зробити своєю спадкоємицею доньку Кім Чу Е, яка народилася 2013 року.