Кім Чен Ина переобрали генсеком Трудової партії КНДР

У хвалебній доповіді Кім Чен Ин був відзначений за підвищення престижу країни, створення сприятливої міжнародної обстановки для революційної боротьби, а також за зміцнення збройних сил країни, що перетворилися на "елітну і потужну армію".

"(Під його керівництвом - ред.) радикально покращилася військова стримувальна здатність країни, в основі якої лежать ядерні сили", - пише Reuters з посиланням на держагентство KCNA.

Також інформаційне агентство додало, що на зборах було обрано членів Центрального комітету партії та ухвалено поправки до статуту партії. Однак подробиці змін невідомі.

Дев'ятий з'їзд партії відкрився в четвер. Зустріч відбувається зазвичай кожні п'ять років протягом кількох днів. Своєю чергою Південна Корея уважно за цим слідкує, очікуючи на будь-які нові напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.