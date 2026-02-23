Ким Чен Ына переизбрали генсеком Трудовой партии КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын был переизбран на должность генерального секретаря Трудовой партии Северной Кореи. Это произошло на 4-й день съезда партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В хвалебном докладе Ким Чен Ын был отмечен за повышение престижа страны, создание благоприятной международной обстановки для революционной борьбы, а также за укрепление вооруженных сил страны, превратившихся в "элитную и мощную армию".
"(Под его руководством - ред.) радикально улучшилась военная сдерживающая способность страны, в основе которой лежат ядерные силы", - пишет Reuters со сославшись на госагентство KCNA.
Также информационное агентство добавило, что на собрании были избраны члены Центрального комитета партии и приняты поправки к уставу партии. Однако подробности изменений неизвестны.
Девятый съезд партии открылся в четверг. Встреча происходит обычно каждые пять лет в течение нескольких дней. В свою очередь Южная Корея внимательно за этим следит в ожидании любых новых направлений внутренней и внешней политики.
Напомним, в конце декабря накануне съезда партии, под руководством главы КНДР Ким Чен Ына прошли испытания зенитной ракеты большой дальности.
В том же декабре он анонсировал модернизацию оборонного сектора. В частности, КНДР намерена продолжить развитие ракетного потенциала в течение следующих 5 лет, что отражает стратегию укрепления военного сдерживания и модернизации обороной промышленности страны.
Также отметим еще один факт. Недавно разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын намерен сделать своей преемницей дочь Ким Чу Е, которая родилась в 2013 году.