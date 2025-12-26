Кім Чен Ин анонсував модернізацію оборонного сектора, - Reuters

КНДР має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років, що відображає стратегію зміцнення військового стримування і модернізації оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Під час візиту на найбільші підприємства оборонного сектору в останньому кварталі 2025 року диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на першорядному значенні ракетного та артилерійського виробництва для національної безпеки.

Розвиток ракетного потенціалу

За даними Центрального агентства Північної Кореї (CTA), Кім Чен Ин заявив: "сектор виробництва ракет і снарядів країни має першорядне значення для зміцнення військового стримування".

Північнокорейський диктатор підтвердив стратегічний напрям на посилення військового потенціалу та продовження програм розробки ракетної зброї.

Модернізація підприємств і плани на п'ять років

Кім затвердив проєкти документів щодо модернізації ключових підприємств оборонної промисловості, які будуть представлені на партійному з'їзді, наміченому на початок 2026 року.

Згідно з Центральним агентством, на з'їзді буде обговорено п'ятирічний план розвитку Північної Кореї, що охоплює подальше зміцнення військового потенціалу і технологічне оновлення озброєнь.