Кім Чен Ин показав танк із "абсолютним" захистом від дронів: ЦТАК заявляє про 100% успіху

Так, лідер КНДР Кім Чен Ин разом із своєю донькою Кім Чу Е провів масштабні військові навчання, під час яких було презентовано новий основний бойовий танк країни. Пхеньян стверджує, що бронемашина, яку створювали 7 років, оснащена унікальною системою активного захисту, здатною перехоплювати 100% ворожих ракет та безпілотників.

Випробування проходили на одній із військових навчальних баз Північної Кореї. За сценарієм маневрів, новітні танки імітували прорив оборонних ліній противника, здійснюючи рейди та захоплення стратегічних позицій.

В чому унікальність новинки

Новий танк, назва якого наразі не розголошується, створювався протягом семи років. За словами Кім Чен Ина, головним пріоритетом розробників було підвищення виживаності екіпажу та техніки в умовах сучасної війни:

Система активного захисту (САЗ): державне агентство ЦТАК заявляє, що танк успішно перехопив усі випущені по ньому протитанкові ракети та дрони-камікадзе, що атакували з різних напрямків.

Нічні операції : машина отримала оновлені системи прицілювання, що значно розширюють можливості північнокорейських військ у темну пору доби.

Статус: танк офіційно визначено як основний бойовий танк збройних сил КНДР.

Кім Чу Е: від спостерігача до "командира"

Особливу увагу світових медіа прикувала присутність на навчаннях доньки лідера КНДР - підлітка Кім Чу Е. Батько та донька з’явилися на публіці в однакових шкіряних куртках, позуючи на броні танка разом із солдатами.

Південнокорейська розвідка та експерти зазначають, що роль дівчини в ієрархії КНДР стрімко змінюється. Якщо раніше її сприймали як супутницю батька, то тепер державна пропаганда формує навколо неї імідж "воїна та командира". Це може свідчити про початок офіційного етапу підготовкидо успадкування влади.

Бойовий досвід та міжнародний контекст

Активізація модернізації північнокорейської бронетехніки відбувається на тлі заяв США про поглиблення співпраці Пхеньяна з Москвою. Вашингтон попереджає, що Північна Корея отримує безцінний бойовий досвід у сучасній війні, аналізуючи використання безпілотників та протитанкових засобів у війні Росії проти України.

Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції, Кім Чен Ин закликав військових ще більше активізувати бойову підготовку, наголошуючи, що країна повинна бути готова до відсічі будь-якому противнику.

