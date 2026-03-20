Ким Чен Ын показал танк с "абсолютной" защитой от дронов: ЦТАК заявляет о 100% успехе

В КНДР заявили о создании танка, который перехватывает все ракеты и дроны. Ким Чен Ын лично испытал новинку вместе с дочерью Чу Е, которую называют будущим лидером страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Так, лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чу Е провел масштабные военные учения, во время которых был представлен новый основной боевой танк страны. Пхеньян утверждает, что бронемашина, которую создавали 7 лет, оснащена уникальной системой активной защиты, способной перехватывать 100% вражеских ракет и беспилотников.
Испытания проходили на одной из военных учебных баз Северной Кореи. По сценарию маневров, новейшиетанки имитировали прорыв оборонительных линий противника, осуществляя рейды и захват стратегических позиций.
Новый танк, название которого пока не разглашается, создавался в течение семи лет. По словам Ким Чен Ына, главным приоритетом разработчиков было повышение выживаемости экипажа и техники в условиях современной войны:
Система активної захисту (САЗ): державне агентство ЦТАК заявляє, що танк успішно перехопив усі випущені по ньому протитанкові ракети та дрони-камікадзе, що атакували з різних напрямків.
Нічні операції: машина отримала оновлені системи прицілювання, що значно розширюють можливості північнокорейських військ у темний час доби.
Статус: танк офіційно визначений як основний бойовий танк збройних сил КНДР.
Южнокорейская разведка и эксперты отмечают, что роль девушки в иерархии КНДР стремительно меняется. Если раньше ее воспринимали как спутницу отца, то теперь государственная пропаганда формирует вокруг нее имидж "воина и командира". Это может свидетельствовать о начале официального этапа подготовки к наследованию власти.
Активізація модернізації північнокорейської бронетехніки відбувається на тлі заяв США про поглиблення співпраці Пхеньяна з Москвою. Вашингтон попереджає, що Північна Корея отримує безцінний бойовий досвід у сучасній війні, аналізуючи використання безпілотників і протитанкових засобів у війні Росії проти України.
Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції, Кім Чен Ин закликав військових ще більше активізувати бойову підготовку, підкреслюючи, що країна повинна бути готова до відсічі будь-якому противнику.
Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерный потенциал страны в ближайшие пять лет. При этом он допустил хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенных условиях.
Кстати, в начале марта ВСУ сожгли самую дальнобойную САУ армии КНДР. Украинские бойцы отметили, что это один из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.