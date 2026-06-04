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Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР

09:39 04.06.2026 Чт
2 хв
У Північній Кореї відкрили новий завод з виробництва ядерних матеріалів
aimg Тетяна Степанова
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
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Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів та наказав нарощувати ядерний потенціал країни "експоненціальними темпами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На фотографіях, опублікованих північнокорейським державним агенством KCNA, Кім Чен Ин оглядає об’єкт, який, судячи з усього, є установкою зі збагачення урану.

Аналітики припускають, що це може бути новий завод у складі комплексу Йонбьон.

Кім Чен Ин заявив, що потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів військового призначення за останні п'ять років зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім рівнем.

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Глава КНДР наказав надалі збільшувати обсяги виробництва для досягнення довгострокових стратегічних цілей.

Він підкреслив, що це розширення є "життєво необхідним" для створення потужного ядерного арсеналу, здатного протистояти "ворожій політиці США" та потенційним загрозам безпеці країни.

Аналітики Bloomberg наголошують, що ця заява пролунала в період високої регіональної напруженості. Останніми місяцями КНДР активізувала випробування балістичних ракет різних типів та поглибила військово-технічне співробітництво з Росією, що викликає серйозне занепокоєння на Заході.

КНДР нарощує ядерний арсенал

Нагадаємо, у квітні цього року у МАГАТЕ заявили, що Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.

Ще у вересні минулого року лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Також постійне представництво КНДР при ООН заявило, що становище Північної Кореї як ядерної держави незворотнє.

Окрім того, раніше повідомлялося, що Північна Корея продовжує нарощувати свій ядерний арсенал шаленими темпами, попри тиск ООН. Потужностей вистачає для створення 20 боєголовок щорічно.

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КНДР Кім Чен Ин Ядерна зброя
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