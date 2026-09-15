За кілометр від бази Бундесверу впав невідомий дрон: у Німеччині масштабна операція

У Німеччині поблизу міста Ганновер розгорнули масштабну поліцейську операцію через уламки дрона. Фрагменти безпілотника виявили всього за кілометр від військової авіабази Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Фрагменти безпілотника знайшли на схід від озера Штайнхуде в землі Нижня Саксонія. За інформацією Державного управління кримінальної поліції (LKA), він упав на безлюдній відкритій місцевості.

При цьому місце падіння розташоване лише за один кілометр від авіабази Збройних сил Німеччини у Вунсторфі. У німецькому оборонному відомстві вже підтвердили цей факт.

Слідчим стало відомо про знахідку ще в понеділок. Оскільки площа потенційного розкиду уламків досить велика, на місці працює великий контингент правоохоронців та співробітників екстрених служб.

У кримінальній поліції наголошують, що наразі жодних ознак небезпеки для місцевого населення немає.

Наразі залишається невідомим, кому саме належав дрон та звідки він з'явився. Правоохоронці планують вилучити всі знайдені частини безпілотника й відправити їх на детальну експертизу.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига неподалік українського транспортного літака Ан-124 "Руслан" виявили підозрілий предмет. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили. Згодом з'ясувалося, що ним виявився безпілотник.

Пізніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав інцидент "новим рівнем небезпеки" для країни та одним із проявів гібридної загрози.