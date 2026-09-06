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Лавров заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною

15:37 06.09.2026 Нд
1 хв
Глава МЗС РФ із бравадою відреагував на нове рішення Берліна
aimg Юлія Капітонова
Лавров заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про "початок справжньої війни".

З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ.

Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

"Це, загалом, по суті, початок справжньої війни. Вигнали генеральне консульство з Бонна... Російський дім у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також закривали свої дипломатичні представництва... Вони знову хочуть війни", - цинічно заявив Лавров.

За його словами, влада РФ зробить висновки із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Він, по суті, йде оголошувати нам війну. І уроки історії зовсім не вивчені. Виявилося, що ось ці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - додав Лавров.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.

Згодом стало відомо, що Берлін готує масштабний план помсти Росії, а ЗМІ розкрили роль України у ньому.

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Лавров Російська Федерація Лейпциг Атака дронів
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