"Кількість зростає": через атаку РФ на Запоріжжя вже 23 постраждалих, серед них - діти

Що відомо про постраждалих у Запоріжжі

Згідно з інформацією посадовця, станом на 12:55 четверга, 30 жовтня, відомо вже про 23 постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Серед них - шестеро дітей.

"Кількість поранених зростає", - наголосив Федоров.

Уточнюється, що медики надають допомогу кожному, хто цього потребує.

"На жаль, двох чоловіків врятувати не вдалося. Співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомив очільник ОВА.

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя

Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу РФ у місті було пошкоджено 12 багатоповерхівок.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки. Дякую всім службам за оперативність та титанічний труд. Від ночі і до зараз ви поруч із нашими мешканцями", - наголосив він.

Тим часом прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації повідомила, що вночі, підступно атакуючи місто, ворог спрямував на нього щонайменше 20 БпЛА та 8 ракет.

"Ворог продовжує вбивати мирних людей та руйнувати будинки", - йдеться у публікації ОДА у Facebook.

Зазначається, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю, пошкоджень зазнали як багатоповерхівки, так і будинки приватного сектору.

"Люди втратили все за одну мить", - додали в ОДА й розповіли історію Маргарити - вимушеної переселенки з Гуляйполя, яка від початку війни проживає в Запоріжжі.

Уточнюється, що будинок, в якому вона винаймала квартиру, "зазнав значних пошкоджень під час нічної ворожої атаки". Від звуків вибухів дуже злякався її 7-річний син.

Варто зазначити також, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Або ж на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА: +38 0 800 503 508.