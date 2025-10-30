Количество растет: из-за атаки РФ на Запорожье уже 23 пострадавших, среди них - дети

В результате вражеской атаки на Запорожье были ранены по меньшей мере 23 человека. Среди пострадавших - шестеро детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова в Telegram.
Согласно информации чиновника, по состоянию на 12:55 четверга, 30 октября, известно уже о 23 пострадавших из-за российской атаки на Запорожье. Среди них - шестеро детей.
"Количество раненых растет", - подчеркнул Федоров.
Уточняется, что медики оказывают помощь каждому, кто в этом нуждается.
"К сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава ОВА.
Федоров сообщил, что в результате обстрела РФ в городе были повреждены 12 многоэтажек.
"Экстренные службы ликвидируют последствия. Спасибо всем службам за оперативность и титанический труд. С ночи и до сих пор вы рядом с нашими жителями", - подчеркнул он.
Между тем пресс-служба Запорожской областной государственной администрации сообщила, что ночью, коварно атакуя город, враг направил на него не менее 20 БпЛА и 8 ракет.
"Враг продолжает убивать мирных людей и разрушать дома", - говорится в публикации ОГА в Facebook.
Отмечается, что в результате ночного удара по Запорожью, повреждения получили как многоэтажки, так и дома частного сектора.
"Люди потеряли все за один миг", - добавили в ОГА и рассказали историю Маргариты - вынужденной переселенки из Гуляйполя, которая с начала войны проживает в Запорожье.
Уточняется, что дом, в котором она снимала квартиру, "получил значительные повреждения во время ночной вражеской атаки". От звуков взрывов очень испугался ее 7-летний сын.
Стоит отметить также, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр:
Или же на горячую телефонную линию Запорожской ОВА: +38 0 800 503 508.
Напомним, в ночь на 30 октября враг нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины - с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения: 52 ракет (9 из них - "баллистика") и 653 дронов различных типов (около 400 из них - "Шахеды").
Согласно информации ДТЭК, российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины. Причем это - уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.
Больше подробностей о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина.