Количество растет: из-за атаки РФ на Запорожье уже 23 пострадавших, среди них - дети

Что известно о пострадавших в Запорожье

Согласно информации чиновника, по состоянию на 12:55 четверга, 30 октября, известно уже о 23 пострадавших из-за российской атаки на Запорожье. Среди них - шестеро детей.

"Количество раненых растет", - подчеркнул Федоров.

Уточняется, что медики оказывают помощь каждому, кто в этом нуждается.

"К сожалению, двух мужчин спасти не удалось. Соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава ОВА.

Последствия вражеской атаки на Запорожье

Федоров сообщил, что в результате обстрела РФ в городе были повреждены 12 многоэтажек.

"Экстренные службы ликвидируют последствия. Спасибо всем службам за оперативность и титанический труд. С ночи и до сих пор вы рядом с нашими жителями", - подчеркнул он.

Между тем пресс-служба Запорожской областной государственной администрации сообщила, что ночью, коварно атакуя город, враг направил на него не менее 20 БпЛА и 8 ракет.

"Враг продолжает убивать мирных людей и разрушать дома", - говорится в публикации ОГА в Facebook.

Отмечается, что в результате ночного удара по Запорожью, повреждения получили как многоэтажки, так и дома частного сектора.

"Люди потеряли все за один миг", - добавили в ОГА и рассказали историю Маргариты - вынужденной переселенки из Гуляйполя, которая с начала войны проживает в Запорожье.

Уточняется, что дом, в котором она снимала квартиру, "получил значительные повреждения во время ночной вражеской атаки". От звуков взрывов очень испугался ее 7-летний сын.

Стоит отметить также, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Или же на горячую телефонную линию Запорожской ОВА: +38 0 800 503 508.