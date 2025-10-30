У Запоріжжі близько 30 прильотів та понад десяток поранених, серед них - діти
Російські війська атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками. В результаті масованого обстрілу відомо про поранених, серед них – діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 дронових та 8 ракетних ударів. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває", - заявив Федоров.
За його словами, станом на 8:20 відомо про 13 поранених – мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів. У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.
За даними ДСНС, психологи надали допомогу 27 громадянам, з них 7 дітей. Кількість постраждалих уточнюється. За однією з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. До робіт залучено кінологічний розрахунок для пошуку людей під завалами.
За іншими адресами рятувальники ліквідували пожежі. На місці події працюють усі екстрені служби.
Удари по Запоріжжю
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто дронами та балістикою.
За даними моніторингових каналів, на місто за 10 хвилин прилетіло щонайменше 4 ракети. Окрім того, глава ОВА підтвердив атаку, зазначивши, що ворог атакував інфраструктурний об'єкт.
Окрім того, на початку жовтня росіяни вночі атакували безпілотниками Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу поранення отримали двоє осіб. Відомо, що 50-річна жінка та 29-річний чоловік зазнали поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.