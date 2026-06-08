Кількість злочинів з легальною та нелегальною зброєю зрівнялась: Нєбитов назвав причини
Кількість злочинів в Україні з використанням легальної та нелегальної зброї зрівнялася. Це відбулося з двох причин.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
За його словами, у 2026 році із 270 кримінальних правопорушень вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів:
- 95 вчинено із застосуванням законної вогнепальної зброї (з них 78 з табельної або виданої для стримування російської агресії);
- 78 із незаконної вогнепальної зброї;
- у 9 випадках вогнепальна зброя з якої скоєно злочин невстановлена;
- 88 злочинів скоєно із застосуванням гранат та інших видів боєприпасів та вибухівки.
Нєбитов розповів, що за весь 2021 рік сталося 288 кримінальних правопорушень, вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.
При цьому 44 злочини вчинено із застосуванням законної вогнепальної зброї (1 з табельної); 145 із незаконної вогнепальної зброї.
У 50 випадках вогнепальна зброя невстановлена, а 49 злочинів скоєно із застосуванням гранат та інших видів боєприпасів та вибухівки.
"Сьогодні ми фіксуємо тенденцію, коли кількість злочинів, скоєних з використанням легальної зброї, фактично зрівнялась з кількістю злочинів, вчинених із застосуванням незаконної зброї. Тобто при збільшенні в обігу навіть легальної зброї кількість злочинів з її застосуванням зросла", - наголосив Нєбитов.
Він пояснив, що це відбувається внаслідок збільшення кількості легальної зброї, яку українці отримали зі складів для відсічі збройній агресії, а також через появу нових військових формувань.
Нагадаємо, у квітні глава МВС Ігор Клименко заявив про необхідність обговорення права громадян на збройний самозахист, зокрема із застосуванням короткоствольної вогнепальної зброї.
Втім, керівник ОП Кирило Буданов висловив занепокоєння щодо можливих наслідків легалізації. На його думку, вільний доступ до зброї не стане гарантією безпеки, а може призвести до збільшення кількості трагічних випадків.
Своєю чергою, голова Нацполіції раніше заявляв про серйозні масштаби проблеми нелегальної зброї. Він зазначив, що в обігу перебувають мільйони незареєстрованих одиниць, що створює значний ризик для безпеки держави.