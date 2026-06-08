Кількість злочинів з легальною та нелегальною зброєю зрівнялась: Нєбитов назвав причини

Кількість злочинів в Україні з використанням легальної та нелегальної зброї зрівнялася. Це відбулося з двох причин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

За його словами, у 2026 році із 270 кримінальних правопорушень вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів:

95 вчинено із застосуванням законної вогнепальної зброї (з них 78 з табельної або виданої для стримування російської агресії);

78 із незаконної вогнепальної зброї;

у 9 випадках вогнепальна зброя з якої скоєно злочин невстановлена;

88 злочинів скоєно із застосуванням гранат та інших видів боєприпасів та вибухівки.

Нєбитов розповів, що за весь 2021 рік сталося 288 кримінальних правопорушень, вчинених з використанням вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

При цьому 44 злочини вчинено із застосуванням законної вогнепальної зброї (1 з табельної); 145 із незаконної вогнепальної зброї.

У 50 випадках вогнепальна зброя невстановлена, а 49 злочинів скоєно із застосуванням гранат та інших видів боєприпасів та вибухівки.

"Сьогодні ми фіксуємо тенденцію, коли кількість злочинів, скоєних з використанням легальної зброї, фактично зрівнялась з кількістю злочинів, вчинених із застосуванням незаконної зброї. Тобто при збільшенні в обігу навіть легальної зброї кількість злочинів з її застосуванням зросла", - наголосив Нєбитов.

Він пояснив, що це відбувається внаслідок збільшення кількості легальної зброї, яку українці отримали зі складів для відсічі збройній агресії, а також через появу нових військових формувань.