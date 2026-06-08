Количество преступлений с легальным и нелегальным оружием сравнялось: Небытов назвал причины
Количество преступлений в Украине с использованием легального и нелегального оружия сравнялось. Это произошло по двум причинам.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.
По его словам, в 2026 году из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов:
- 95 совершено с применением законного огнестрельного оружия (из них 78 из табельного или выданного для сдерживания российской агрессии);
- 78 из незаконного огнестрельного оружия;
- в 9 случаях огнестрельное оружие из которого совершено преступление неустановлено;
- 88 преступлений совершено с применением гранат и других видов боеприпасов и взрывчатки.
Небытов рассказал, что за весь 2021 год произошло 288 уголовных правонарушений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.
При этом 44 преступления совершены с применением законного огнестрельного оружия (1 из табельного); 145 из незаконного огнестрельного оружия.
В 50 случаях огнестрельное оружие неустановлено, а 49 преступлений совершено с применением гранат и других видов боеприпасов и взрывчатки.
"Сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялось с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия. То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло", - подчеркнул Небытов.
Он пояснил, что это происходит в результате увеличения количества легального оружия, которое украинцы получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований.
Напомним, в апреле глава МВД Игорь Клименко заявил о необходимости обсуждения права граждан на вооруженную самозащиту, в частности с применением короткоствольного огнестрельного оружия.
Впрочем, руководитель ОП Кирилл Буданов выразил беспокойство относительно возможных последствий легализации. По его мнению, свободный доступ к оружию не станет гарантией безопасности, а может привести к увеличению количества трагических случаев.
В свою очередь, глава Нацполиции ранее заявлял о серьезных масштабах проблемы нелегального оружия. Он отметил, что в обороте находятся миллионы незарегистрированных единиц, что создает значительный риск для безопасности государства.