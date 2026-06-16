Кількість жінок за кермом таксі зросла майже втричі: що відбувається на ринку

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Кількість жінок-водійок зросла у 2,5-3 рази.

Автопарки почали активніше залучати жінок.

Компанія відзначає високий рівень сервісу серед водійок.

Кількість водіїв віком 55+ залишається стабільною.

Аналогічна тенденція спостерігається серед кур’єрок.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик пояснив, що це частково пов’язано зі змінами на ринку праці, а частково – із цілеспрямованою роботою компанії та партнерських автопарків щодо залучення жінок до професії.

''Партнери-автопарки також почали активніше залучати жінок до професії водійок і відзначають, що жінки-водійки часто демонструють високий рівень відповідальності та сервісу'', – зазначив він.

Схожі тенденції спостерігаються і в сегменті доставки.

Генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко повідомив, що кількість жінок-кур’єрок також поступово збільшується як у великих містах, так і в регіонах.

За його словами, багато кур’єрок демонструють результати вище середніх показників на платформі та отримують позитивні відгуки клієнтів.

Водночас кількість водіїв і кур’єрів віком понад 55 років суттєво не змінюється та залишається стабільною.