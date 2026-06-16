UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Кількість жінок за кермом таксі зросла майже втричі: що відбувається на ринку

17:00 16.06.2026 Вт
2 хв
Схожа ситуація складається і в сегменті доставки – чисельність жінок-кур’єрок збільшується по всій Україні
aimg Анастасія Мацепа aimg Катерина Гончарова
Фото: кількість жінок-водійок в Україні стрімко зростає (Facebook Bolt Ukraine)

У Bolt фіксують помітну зміну структури водіїв на платформі. За останній рік кількість жінок, які працюють водійками через сервіс, зросла у 2,5-3 рази.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомили представники Bolt в Україні.

Головне:

  • Кількість жінок-водійок зросла у 2,5-3 рази.
  • Автопарки почали активніше залучати жінок.
  • Компанія відзначає високий рівень сервісу серед водійок.
  • Кількість водіїв віком 55+ залишається стабільною.
  • Аналогічна тенденція спостерігається серед кур’єрок.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик пояснив, що це частково пов’язано зі змінами на ринку праці, а частково – із цілеспрямованою роботою компанії та партнерських автопарків щодо залучення жінок до професії.

''Партнери-автопарки також почали активніше залучати жінок до професії водійок і відзначають, що жінки-водійки часто демонструють високий рівень відповідальності та сервісу'', – зазначив він.

Читайте також: Ціни на таксі під час тривог можуть злітати до 50%: у Bolt назвали причину

Схожі тенденції спостерігаються і в сегменті доставки.

Генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко повідомив, що кількість жінок-кур’єрок також поступово збільшується як у великих містах, так і в регіонах.

За його словами, багато кур’єрок демонструють результати вище середніх показників на платформі та отримують позитивні відгуки клієнтів.

Водночас кількість водіїв і кур’єрів віком понад 55 років суттєво не змінюється та залишається стабільною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
BoltТаксисти