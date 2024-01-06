Кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 100 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Раніше було відомо про 94 загиблих та 464 постраждалих. Одразу в кількох містах продовжуються пошуково-рятувальні операції, в яких задіяно сили самооборони Японії. У постраждалому регіоні продовжуються перебої з подачею електроенергії та водопостачання, утворився дефіцит палива.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів – їх зафіксували понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 – невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.