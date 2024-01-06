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Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 100 человек

Суббота 06 января 2024 06:27
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Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось до 100 человек Фото: количество жертв землетрясения в Японии увеличилось (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Японии подтвердили гибель 100 человек в результате землетрясения, которое произошло 1 января. Пропавшими без вести считаются 222 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Ранее было известно о 94 погибших и 464 пострадавших. Сразу в нескольких городах продолжаются поисково-спасательные операции, в которых задействованы силы самообороны Японии. В пострадавшем регионе продолжаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, образовался дефицит топлива.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 – неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

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