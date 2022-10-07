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Кількість жертв внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14

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Запоріжжя, П'ятниця 07 жовтня 2022 21:10
Кількість жертв внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14 Фото: кількість жертв внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14 (zp.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російських загарбників по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Зазначимо, що вчора окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет. Від атаки росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

"Також невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких", - написав Куртєв.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Російська ракета впала у двір багатоповерхівки, один чоловік дістав осколкових поранень.

Окрім того, вдень системи ППО збили три ракети росіян над однією з громад Запорізького району.

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