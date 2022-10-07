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По Запоріжжю завдано ракетного удару: що відомо

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Запоріжжя, П'ятниця 07 жовтня 2022 09:58
По Запоріжжю завдано ракетного удару: що відомо Фото: по Запоріжжю завдано ракетного удару (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 7 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходьтесь в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав він.

За даними місцевих Telegram-каналів, над містом після удару піднімається стовп диму.

По Запоріжжю завдано ракетного удару: що відомо

Фото: ракетний удар по Запоріжжю 7 жовтня (Telegram)

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська вперше атакували дронами-камікадзе місто Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога постраждав цивільний.

Також нагадаємо, що вчора вранці окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет, які потрапили в багатоповерхівки. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули 11 людей, ще 21 цивільному вдалося врятувати з-під завалів.

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