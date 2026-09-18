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Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)

08:33 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото) Фото: наслідки обстрілу Київщини (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ранкова атака російських дронів по Фастівщині на Київщині залишила без даху над головою цілу родину, а діти опинилися у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.

Скільки людей постраждало

Внаслідок ранкового удару постраждали п'ять людей - двоє дорослих та троє дітей. Йдеться про одну родину, яка мешкала в приватному будинку на Фастівщині.

У всіх трьох дітей зафіксували акубаротравму - ушкодження від сильної ударної хвилі - та гостру реакцію на стрес. Дітей одразу госпіталізували до лікарні.

Батько отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також забрали до лікарні. У матері зафіксували гостру реакцію на стрес.

Один приватний будинок повністю зруйновано, ще один - пошкоджено. Також дісталося автомобілю, який стояв поруч. Через удар виникли загоряння.

Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, у Білому домі водночас розглядають можливість укладення окремих економічних та інших домовленостей із Росією ще до завершення війни в Україні.

Йдеться про угоди, які Вашингтон міг би підписати з Москвою незалежно від того, чи буде досягнута повноцінна мирна угода щодо України.

Тим часом уночі проти 18 вересня росіяни завдали масованого удару по Конотопу на Сумщині.

Через атаку в місті пошкоджено школу, дитсадок, об'єкти бізнесу та десятки приватних будинків, а частина міста лишилася без газу та світла.

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Київ Київська область Фастов Атака дронів
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