Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Ранкова атака російських дронів по Фастівщині на Київщині залишила без даху над головою цілу родину, а діти опинилися у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка та ДСНС.
Скільки людей постраждало
Внаслідок ранкового удару постраждали п'ять людей - двоє дорослих та троє дітей. Йдеться про одну родину, яка мешкала в приватному будинку на Фастівщині.
У всіх трьох дітей зафіксували акубаротравму - ушкодження від сильної ударної хвилі - та гостру реакцію на стрес. Дітей одразу госпіталізували до лікарні.
Батько отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також забрали до лікарні. У матері зафіксували гостру реакцію на стрес.
Один приватний будинок повністю зруйновано, ще один - пошкоджено. Також дісталося автомобілю, який стояв поруч. Через удар виникли загоряння.
Рятувальники вже ліквідували пожежі.
Нагадаємо, у Білому домі водночас розглядають можливість укладення окремих економічних та інших домовленостей із Росією ще до завершення війни в Україні.
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Через атаку в місті пошкоджено школу, дитсадок, об'єкти бізнесу та десятки приватних будинків, а частина міста лишилася без газу та світла.