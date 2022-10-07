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Число жертв вследствие вчерашнего удара по Запорожью возросло до 14

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Запорожье, Пятница 07 октября 2022 21:10
Число жертв вследствие вчерашнего удара по Запорожью возросло до 14 Фото: количество жертв в результате вчерашнего удара по Запорожью выросло до 14 (zp.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетных ударов российских захватчиков по Запорожью 6 октября возросло до 14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Отметим, что вчера оккупанты выпустили по Запорожью семь ракет. От атаки россиян пострадали частные и многоквартирные дома, а также автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановки общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.

"Также нелестные известия продолжают поступать к нам по разбору завалов домов, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - написал Куртев.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Российская ракета упала во двор многоэтажки, один человек получил осколочные ранения.

Кроме того, днем системы ПВО сбили три ракеты россиян над одной из общин Запорожского района.

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