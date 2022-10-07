Число жертв вследствие вчерашнего удара по Запорожью возросло до 14

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева .

Отметим, что вчера оккупанты выпустили по Запорожью семь ракет. От атаки россиян пострадали частные и многоквартирные дома, а также автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановки общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.

"Также нелестные известия продолжают поступать к нам по разбору завалов домов, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - написал Куртев.