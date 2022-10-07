Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога. Постраждалих за попередньою інформацією немає", - написав він.

Старух повідомив , що гучні звуки вибухів, які чули мешканці Запоріжжя, - це результат роботи сил протиповітряної оборони.

Окупанти вдарили по місту та його околицях. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня загарбники випустили по Запоріжжю сім ракет, які потрапили до багатоповерхівок. Під вогнем росіян опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об'єкти.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Запоріжжі. Ворожа ракета впала на подвір'я багатоповерхівки. Будинок зазнав руйнування, також пошкоджено комунальні мережі. Одна людина отримала осколкові поранення.

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