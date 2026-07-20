Кількість жертв атаки на цивільне судно в порту Одеси зросла до 10

Що сталося біля Одеси

Російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою.

На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії. Разом з ними на судні знаходився лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "АМПУ".

Скільки людей загинуло і врятовано

Рятувальники боролися за життя моряків усю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати.