UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кількість жертв атаки на цивільне судно в порту Одеси зросла до 10

10:09 20.07.2026 Пн
1 хв
Рятувальна операція тривала всю ніч
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України у Facebook.

Що сталося біля Одеси

Російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою.

На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії. Разом з ними на судні знаходився лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "АМПУ".

Скільки людей загинуло і врятовано

Рятувальники боролися за життя моряків усю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати.

  • 8 членів екіпажу врятували та доправили на берег;
  • 10 людей загинули, серед них - лоцман "АМПУ".

Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня Росія атакувала трьома крилатими ракетами суховантаж GOLDEN LEO з вантажем зерна, який ходив під прапором Гвінеї-Бісау.

Ще 17 липня російська армія вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів у порту Одеси. Тоді постраждали четверо членів екіпажу, а на судні виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаЗерновий коридор