Число жертв атаки на гражданское судно в порту Одессы возросло до 10

Что произошло возле Одессы

Российские войска нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой.

На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Вместе с ними на судне находился лоцман филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "АМПУ".

Сколько человек погибло и спасено

Спасатели боролись за жизнь моряков всю ночь. Пожар на судне удалось локализовать.