Число жертв атаки на гражданское судно в порту Одессы возросло до 10

Число погибших после удара России по гражданскому судну возле Одессы выросло до 10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в Facebook.
Российские войска нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой.
На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Вместе с ними на судне находился лоцман филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "АМПУ".
Спасатели боролись за жизнь моряков всю ночь. Пожар на судне удалось локализовать.
Как сообщало РБК-Украина, 19 июля Россия атаковала тремя крылатыми ракетами сухогруз GOLDEN LEO с грузом зерна, который ходил под флагом Гвинеи-Бисау.
Еще 17 июля российская армия ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых островов в порту Одессы. Тогда пострадали четыре члена экипажа, а на судне возник пожар.