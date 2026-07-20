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Число жертв атаки на гражданское судно в порту Одессы возросло до 10

10:09 20.07.2026 Пн
1 мин
Спасательная операция длилась всю ночь
aimg Елена Чупровская
Число жертв атаки на гражданское судно в порту Одессы возросло до 10 Фото: последствия атаки на судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
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Число погибших после удара России по гражданскому судну возле Одессы выросло до 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в Facebook.

Что произошло возле Одессы

Российские войска нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой.

На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Вместе с ними на судне находился лоцман филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "АМПУ".

Сколько человек погибло и спасено

Спасатели боролись за жизнь моряков всю ночь. Пожар на судне удалось локализовать.

  • 8 членов экипажа спасли и доставили на берег;
  • 10 человек погибли, среди них – лоцман "АМПУ".

Как сообщало РБК-Украина, 19 июля Россия атаковала тремя крылатыми ракетами сухогруз GOLDEN LEO с грузом зерна, который ходил под флагом Гвинеи-Бисау.

Еще 17 июля российская армия ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых островов в порту Одессы. Тогда пострадали четыре члена экипажа, а на судне возник пожар.

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