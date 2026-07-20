Число жертв атаки на гражданское судно в порту Одессы возросло до 10

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Число погибших после удара России по гражданскому судну возле Одессы выросло до 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины в Facebook.

Что произошло возле Одессы Российские войска нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой. На борту находились 17 членов экипажа - граждане Сирии и Индии. Вместе с ними на судне находился лоцман филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "АМПУ". Сколько человек погибло и спасено Спасатели боролись за жизнь моряков всю ночь. Пожар на судне удалось локализовать. 8 членов экипажа спасли и доставили на берег;

10 человек погибли, среди них – лоцман "АМПУ".