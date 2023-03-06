Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 46 тисяч людей

Ердоган заявив, що у 11 провінціях, які постраждали від землетрусу, кількість зруйнованих або сильно пошкоджених будівель становить 230 тисяч. Він додав, що чимало жителів, чиї будинки вціліли, не можуть повернутися через постійні поштовхи.

"Ми розпочали створення контейнерних міст. За необхідності, ми додатково збільшимо їх кількість до 100 тисяч протягом 2 місяців. Наша мета - перевезти півмільйона людей, які пережили землетрус, у райони, де вони зможуть жити в безпечних умовах",- зазначив президент.

Він додав, що руйнування були настільки масштабними, площа - великою, а клімат і умови - суворими, що влада не змогла досягти бажаної швидкості та ефективності в перші моменти роботи. Проте у найкоротші терміни вдалося відкриті дороги та привести в експлуатацію інфраструктуру.