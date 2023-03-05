ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів

Новость на русском →
Неділя 05 березня 2023 20:20
У Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів Фото: у Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Турецькі суди заарештували понад 200 осіб, які причетні до будівництва обвалених під час землетрусів будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як зазначає видання, рішенням прокуратури провінцій, де відбувалися землетруси, після 6 лютого було затримано 997 підозрюваних у будівництві зруйнованих будівель.

При цьому 247 з них було заарештовано, а щодо 322 осіб призначено судовий контроль.

В Anadolu додають, що видано ордер на арешт 198 підозрюваних та затримання 102 осіб.

Нагадаємо, станом на 21 лютого було відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині зросла до понад 42 тисяч.

Також ми писали, що на південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус магнітудою 5,6.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним