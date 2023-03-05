У Туреччині заарештували понад 200 забудовників на тлі землетрусів

Турецькі суди заарештували понад 200 осіб, які причетні до будівництва обвалених під час землетрусів будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

В Anadolu додають, що видано ордер на арешт 198 підозрюваних та затримання 102 осіб.

При цьому 247 з них було заарештовано, а щодо 322 осіб призначено судовий контроль.

Як зазначає видання, рішенням прокуратури провінцій, де відбувалися землетруси, після 6 лютого було затримано 997 підозрюваних у будівництві зруйнованих будівель.

Нагадаємо, станом на 21 лютого було відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині зросла до понад 42 тисяч.

Також ми писали, що на південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус магнітудою 5,6.

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