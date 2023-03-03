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У Туреччині створили комісію для розслідування наслідків землетрусів

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Анкара, П'ятниця 03 березня 2023 06:03
У Туреччині створили комісію для розслідування наслідків землетрусів Фото: у Туреччині створили комісію для розслідування наслідків землетрусів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Туреччині створили спеціальну комісію, яка займеться розслідуванням наслідків руйнівних землетрусів у різних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Відповідне рішення ухвалив парламент Туреччини. На першочерговому етапі новостворений орган розпочне роботу у місті Кахраманмараш на південному сході країни. Це рішення було підтримане всіма депутатами одноголосно.

Передбачається, що за результатами роботи комісії влада має намір визначити, які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності урбанізації міст.

Раніше ми писали, що поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Нагадаємо, що в Туреччині поліція почала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

Повідомляється, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч осіб.

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