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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек

Фото: количество погибших в Турции в результате землетрясения превысило 46 тысяч (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeteduvar .

Эрдоган заявил, что в 11 пострадавших от землетрясения провинциях, количество разрушенных или сильно поврежденных зданий составляет 230 тысяч. Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за постоянных толчков.

"Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение 2 месяцев. Наша цель - перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях", - отметил президент.

Он добавил, что разрушения были настолько масштабными, площадь - большой, а климат и условия - суровыми, что власти не смогли достичь желаемой скорости и эффективности в первые моменты работы. Однако в кратчайшие сроки удалось открыть дороги и привести в эксплуатацию инфраструктуру.

Напомним, возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

турецкие суды арестовали более 200 человек, причастных к строительству обрушенных во время землетрясений зданий.

В Турции была создана специальная комиссия, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.

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Турция