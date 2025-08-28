ua en ru
Кількість загиблих у Києві зросла до 22, під завалами є люди

Київ, Четвер 28 серпня 2025 23:38
Кількість загиблих у Києві зросла до 22, під завалами є люди Фото: зруйнований будинок після ракетного удару в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 28 серпня Росія завдала удару по Києву, поціливши у багатоповерховий житловий будинок. Станом на вечір відомо вже про 22 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Продовжують надходити трагічні звістки з Дарницького району. Вже відомо про 22 загиблих. Рятувальна операція триває", - зазначив він.

За словами Ткаченка, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Атака на Київ

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбінований удар по столиці, після чого пролунала серія потужних вибухів. Руйнувань зазнали будівлі у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах Києва.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

У Дарницькому районі внаслідок атаки знищено п’ятиповерховий житловий будинок, під уламками якого рятувальники продовжують шукати людей.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

