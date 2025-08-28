ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Количество погибших в Киеве возросло до 22, под завалами есть люди

Киев, Четверг 28 августа 2025 23:38
UA EN RU
Количество погибших в Киеве возросло до 22, под завалами есть люди Фото: разрушенный дом после ракетного удара в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом. По состоянию на вечер известно уже о 22 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", - отметил он.

По словам Ткаченко, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

Атака на Киев

В ночь на 28 августа российские войска осуществили комбинированный удар по столице, после чего прозвучала серия мощных взрывов. Разрушениям подверглись здания в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В Дарницком районе в результате атаки уничтожен пятиэтажный жилой дом, под обломками которого спасатели продолжают искать людей.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракетный удар
Новости
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы