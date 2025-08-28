Количество погибших в Киеве возросло до 22, под завалами есть люди

В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом. По состоянию на вечер известно уже о 22 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", - отметил он.

Атака на Киев

В ночь на 28 августа российские войска осуществили комбинированный удар по столице, после чего прозвучала серия мощных взрывов. Разрушениям подверглись здания в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В Дарницком районе в результате атаки уничтожен пятиэтажный жилой дом, под обломками которого спасатели продолжают искать людей.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.