Кількість загиблих через російську атаку на Тернопіль знову зросла
З-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Тернополі дістали тіло ще однієї загиблої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі четверту добу. І сьогодні близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки.
Таким чином, кількість загиблих зросла до 33.
Як додав мер Сергій Надал, станом на зараз:
- загинули 33 особи (з них 6 дітей)
- травмовано 94 особи (з них 18 дітей)
- вважаються зниклими безвісти 6 осіб (із них 1 дитина)
"Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.
Звірячий удар по багатоповерхівках у Тернополі
Російська Федерація під час масованої атаки в ніч із 18 на 19 листопада вдарила по Тернополю безпілотниками і крилатими ракетами.
Під удар потрапили будинки на вулицях Стуса і 15 Квітня: один дев'ятиповерховий будинок було зруйновано, в іншому почалася пожежа. Не виключено, що 33 загиблих - не остаточне число жертв, оскільки кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.
За даними Повітряних сил ЗСУ, по будинках вдарили крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири Ту-160МС у Вологодській та Астраханській областях. Пряме влучання однієї з ракет потрапило на відео. Судячи з нього, ракета точно не була перехоплена системою ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Тернополю загинула учениця 2 класу Амелія Гжесько та її мама Оксана. Пізніше польська влада заявила, що дівчинка мала так само польське громадянство.
Україна виносила питання терористичної атаки на Тернопіль на засідання Радбезу ООН. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міжнародних партнерів укотре закликали передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.