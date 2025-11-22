Кількість загиблих через російську атаку на Тернопіль знову зросла

З-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Тернополі дістали тіло ще однієї загиблої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі четверту добу. І сьогодні близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 33.

Як додав мер Сергій Надал, станом на зараз:

загинули 33 особи (з них 6 дітей)

травмовано 94 особи (з них 18 дітей)

вважаються зниклими безвісти 6 осіб (із них 1 дитина)

"Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.

Звірячий удар по багатоповерхівках у Тернополі

Російська Федерація під час масованої атаки в ніч із 18 на 19 листопада вдарила по Тернополю безпілотниками і крилатими ракетами.

Під удар потрапили будинки на вулицях Стуса і 15 Квітня: один дев'ятиповерховий будинок було зруйновано, в іншому почалася пожежа. Не виключено, що 33 загиблих - не остаточне число жертв, оскільки кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, по будинках вдарили крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири Ту-160МС у Вологодській та Астраханській областях. Пряме влучання однієї з ракет потрапило на відео. Судячи з нього, ракета точно не була перехоплена системою ППО.