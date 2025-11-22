ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Кількість загиблих через російську атаку на Тернопіль знову зросла

Тернопіль, Субота 22 листопада 2025 17:49
UA EN RU
Кількість загиблих через російську атаку на Тернопіль знову зросла Фото: пошуково-рятувальна операція в Тернополі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данило Крамаренко

З-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Тернополі дістали тіло ще однієї загиблої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі четверту добу. І сьогодні близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 33.

Як додав мер Сергій Надал, станом на зараз:

  • загинули 33 особи (з них 6 дітей)
  • травмовано 94 особи (з них 18 дітей)
  • вважаються зниклими безвісти 6 осіб (із них 1 дитина)

"Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.

Звірячий удар по багатоповерхівках у Тернополі

Російська Федерація під час масованої атаки в ніч із 18 на 19 листопада вдарила по Тернополю безпілотниками і крилатими ракетами.

Під удар потрапили будинки на вулицях Стуса і 15 Квітня: один дев'ятиповерховий будинок було зруйновано, в іншому почалася пожежа. Не виключено, що 33 загиблих - не остаточне число жертв, оскільки кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними Повітряних сил ЗСУ, по будинках вдарили крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири Ту-160МС у Вологодській та Астраханській областях. Пряме влучання однієї з ракет потрапило на відео. Судячи з нього, ракета точно не була перехоплена системою ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Тернополю загинула учениця 2 класу Амелія Гжесько та її мама Оксана. Пізніше польська влада заявила, що дівчинка мала так само польське громадянство.

Україна виносила питання терористичної атаки на Тернопіль на засідання Радбезу ООН. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міжнародних партнерів укотре закликали передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті