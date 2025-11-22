ua en ru
Число погибших из-за российской атаки на Тернополь снова возросло

Тернополь, Суббота 22 ноября 2025 17:49
UA EN RU
Число погибших из-за российской атаки на Тернополь снова возросло Фото: поисково-спасательная операция в Тернополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

Из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки в Тернополе достали тело еще одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе четвертые сутки. И сегодня около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины.

Таким образом, Число погибших возросло до 33.

Как добавил мэр Сергей Надал, по состоянию на сейчас:

  • погибли 33 человека (из них 6 детей)
  • травмированы 94 человека (из них 18 детей)
  • считаются пропавшими без вести 6 человек (из них 1 ребенок)

"Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим самых дорогих", - добавил он.

Зверский удар по многоэтажкам в Тернополе

Российская Федерация в ходе массированной атаки в ночь с 18 на 19 ноября ударили по Тернополю беспилотниками и крылатыми ракетами.

Под удар попали дома на улицах Стуса и 15 Апреля: один девятиэтажный дом был разрушен, в другом начался пожар. Не исключено, что 33 погибших - не окончательное число жертв, поскольку несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным Воздушных сил ВСУ, по домам ударили крылатые ракеты Х-101, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре Ту-160МС в Вологодской и Астраханской областях. Прямое попадание одной из ракет попало на видео. Судя по нему, ракета точно не была перехвачена системой ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Тернополю погибла ученица 2 класса Амелия Гжесько и ее мама Оксана. Позже польские власти заявили, что у девочки было так же польское гражданство.

Украина выносила вопрос террористической атаки на Тернополь на заседание Совбеза ООН. Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, международных партнеров в очередной раз призвали передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

