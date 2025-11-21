ua en ru
Батько чекав на порятунок три дні: у Тернополі знайшли загиблими жінку та двох дітей

П'ятниця 21 листопада 2025 20:18
Батько чекав на порятунок три дні: у Тернополі знайшли загиблими жінку та двох дітей Фото: Наслідки ракетного удару по тернополю 19 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Тернополі досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці. Під завалами знайшли загиблими жінку та двох дітей, батько яких три доби чекав біля руїн будинку.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники зазначають, що чоловік протягом трьох днів не відходив від руїн, сподіваючись, що рятувальники знайдуть його дружину та дітей живими. Однак дива не сталося: загинули жінка, півторарічний син та шестирічна донька.

Також у Тернопільській загальноосвітній школі №27 ім. В. Гурняка розповіли про загибель внаслідок ракетного удару учениці 2 класу Амелії Гжесько та її мами Оксани. Розповідають, що мати й дочка загинули, обіймаючи одна одну.

У ДСНС повідомляють, що пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару у Тернополі тривають досі. Рятувальники безперервно працюють в епіцентрі трагедії. Вони розчищають завали колишніх житлових будинків: підіймають бетонні плити, розбирають уламки та обстежують кожну ділянку, щоб знайти людей, які можуть потребувати допомоги.

Станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них 6 дітей. Ще 94 людини постраждали. За даними Тернопільської міськради безвісти зниклими вважаються 10 людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російська армія завдала комбінованого удару по Тернополю, застосувавши крилаті ракети та ударні дрони. За інформацією Повітряних сил, для атаки окупанти використовували ракети Х-101.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, є загиблі та постраждалі. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу.

