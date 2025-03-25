Кількість постраждалих від ракетного удару по Сумах зросла до 106 людей
У Сумах знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, який російські окупанти завдали учора, 24 березня. Медична допомога знадобилась 106 мешканцям міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.
"За останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою звернулись 106 людей: 83 дорослих та 23 дитини", - йдеться в повідомленні міської ради.
На цей час фахівці виявили пошкодження 73 будівель на місці ракетного удару росіян: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків.
За попередніми підрахунками, у нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі - 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування.
У восьми багатоквартирних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі. Чотири з них потребують капітального ремонту.
За інформацією поліції, пошкоджено чотири автомобілі.
З огляду на значні руйнування міська рада прийняла рішення про відселення мешканців чотирьох житлових будинків.
Увечері та вночі працівники поліції пильнуватимуть порядок у районі події.
Фото: наслідки ракетного удару по Сумах (facebook.com/smr.gov.ua)
Обстріл Сум 24 березня
Вчора, 24 березня, російські терористи завдали ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки, школа й лікарня. Зокрема рятувальники повідомили про низку пожеж.
Спочатку було відомо про 28 поранених, однак їх кількість продовжувала зростати. Сьогодні вранці вже було відомого про 101 постраждалого.
Коментуючи обстріл голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атака сталася на тлі порожніх заяв росіян про мир та закликав Захід чинити тиск на Росію.
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