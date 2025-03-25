Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла майже до сотні
У Сумах продовжується ліквідація наслідків вчорашнього обстрілу. Наразі відомо про 99 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.
Як пише міськрада, на місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники та волонтери.
"Тут власникам пошкоджених помешкань видають необхідні для аварійного ремонту будматеріали, розпилюють OSB-плити та допомагають закривати вибиті вікна", - додає міськрада.
Згідно з останньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали 99 людей, серед яких:
- 76 дорослих;
- 23 дитини.
"Надавачі послуг працюють над відновленням подачі електроенергії, опалення, води та газу", - додає міськрада.
Обстріл Сум 24 березня
Вчора, 24 березня, російські терористи завдали ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки, школа й лікарня. Зокрема рятувальники повідомили про низку пожеж. Спочатку було відомо про 28 постраждалих, однак їх кількість продовжувала зростати.
Коментуючи обстріл голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атака сталася на тлі порожніх заяв росіян про мир та закликав Захід чинити тиск на Росію.
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