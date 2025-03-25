Количество пострадавших от ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек

В Сумах снова возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, который российские оккупанты нанесли вчера, 24 марта. Медицинская помощь понадобилась 106 жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.