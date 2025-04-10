Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла, триває ліквідація наслідків

Обстріли України з боку Росії

У ніч на 10 квітня Російська Федерація (РФ) атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 85 дрони.

Зранку КМВА розповіла, що під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки постраждали два райони міста.

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