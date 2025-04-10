Количество пострадавших от ночной атаки на Киев возросло, продолжается ликвидация последствий

Обстрелы Украины со стороны России

В ночь на 10 апреля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 145-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 85 дронов.

Утром КГВА рассказала, что во время атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона (ПВО). В результате атаки пострадали два района города.

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